1987 yılından beri Arıcılık ve Bal geçmişi olan birisi olarak iddiamız o ki; Türkiye’deki en güzel ballarından birisini de biz servis ediyoruz. Yurtdışı ve yurtiçi satışlarımızla her geçen gün biraz daha büyüyoruz. Yüksek rakımlı Bingöl’ümüzün yüksek dağlarında endemik çiçek çeşidiyle Dünya’daki bir çok araştırmacının ilgisini çeken ortamda elde ettiğimiz ürettiğimiz bal dünyaya bile parmak ısırtıyor.

Bizim İşimiz BAL… Karakovan, Balı Süzme Bal, Petek Bal, Arı Poleni, Arı sütü, Propolis, her türlü arı ve ürünleri mevcut olup isterseniz ihtiyaca göre üretim yapabiliyoruz. Türkiye’nin her tarafına kargo imkanı ile sizlere istediğiniz ürünü en hızlı şekilde ulaştırabiliyoruz…

