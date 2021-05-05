Çok lezzetli ve kaliteli ürünler var ve her gittiğimde İstanbul'a dönüşümde bal almadan ayrılmam tebrik ediyorum
ORGANİK ve DOĞAL HAKİKİ BİNGÖL BALI
Türkiye'nin AB Nezdindeki
İlk Tescilli Balı
Organik ve Doğal Hakiki Bingöl Balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ulusal düzeyde coğrafi işaret olarak tescillendi. Bingöl balının uluslararası alanda tanıtımı için 'Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği' kapsamında Avrupa Birliği'ne başvuruldu ve Bingöl Balı, Avrupa Birliği tarafından resmen tescil edilen ilk Türk balı oldu.
ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER
Yöresinden Gelen Saf ve Katkısız Tatlar
GÖLBAL HAKKINDA
Neden "GÖLBAL" Tercih Etmelisiniz? Farkımız Nerede?
1987 yılından beri Arıcılık ve Bal geçmişi olan birisi olarak iddiamız o ki; Türkiye’deki en güzel ballarından birisini de biz servis ediyoruz. Yurtdışı ve yurtiçi satışlarımızla her geçen gün biraz daha büyüyoruz. Yüksek rakımlı Bingöl’ümüzün yüksek dağlarında endemik çiçek çeşidiyle Dünya’daki bir çok araştırmacının ilgisini çeken ortamda elde ettiğimiz ürettiğimiz bal dünyaya bile parmak ısırtıyor.
Bizim İşimiz BAL… Karakovan, Balı Süzme Bal, Petek Bal, Arı Poleni, Arı sütü, Propolis, her türlü arı ve ürünleri mevcut olup isterseniz ihtiyaca göre üretim yapabiliyoruz. Türkiye’nin her tarafına kargo imkanı ile sizlere istediğiniz ürünü en hızlı şekilde ulaştırabiliyoruz…
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Doğal Ballar
NEDEN BİLGÖL BALI?
Yüksek Rakımlı Yaylalardan Sofranıza
Bingöl’ün Ödüllü Balı
Uluslararası yarışmalarda ödül alan Bingöl balı, sofralarınıza eşsiz lezzet sunuyor
Doğallığın Adresi
Bingöl'ün yüksek rakımlı yaylalarda arıların topladığı saf bal, doğanın hediyesi
Sınırlı Üretim, Özel Lezzet
Her yıl kısıtlı miktarda üretilen balımız, doğallığıyla değerini koruyor.
Altın Değerinde Bingöl Balı
Katkısız, organik ve ödüllü Bingöl balı, sadece seçkin sofralar için.
DİĞER ÜRÜNLER
Doğanın Hediyesi Eşsiz Lezzetler
DÜNYA'NIN EN İYİ BALI "GÖLBAL"
Kalitesi İle Fark Yaratan Eşsiz Lezzet
TRT2’nin sevilen programı Kayıp Lezzetler’in sunucusu Adnan Şahin’i Bingöl’de Gölbal olarak ağırladık. Türkiye’nin dört bir yanında unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatları ekrana taşıyan Şahin, bu kez Bingöl’ün eşsiz mutfağını ve Gölbal’ın doğallık ile kaliteye dayalı üretim anlayışını yerinde keşfetti.
Ziyaret kapsamında coğrafyamızın bereketli florası, geleneksel mutfak kültürümüz ve özellikle kalitesiyle öne çıkan Gölbal balı üzerine keyifli sohbetler yaptık. Gölbal olarak, yıllardır arıcılık geleneğimizi sürdürerek saf, doğal ve izlenebilir balı tüketicilerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.
Bu özel buluşmada amacımız; Bingöl’ün yerel lezzetlerini tanıtmak, yöresel üretimin değerini vurgulamak ve Gölbal’ın kalite standartlarını daha geniş kitlelerle paylaşmaktı. Destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.
Öncelikle hayırlı işler diliyorum. Ben kurumsal bir şirkette çalışıyorum, sizden aldığım balları şirket arkadaşlarıma hediye ettim ve çok beğendiler ve yaklaşık 5 yıldır sizden düzenli olarak arkadaşlarıma bal veriyorum şuana kadar hiç şikayet almadım tam...
Ben Balımı buradan alırım ve emin bir şekilde ailece organik bal tüketiyoruz.
